Вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году снизилась до 0,001%. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. Его размеры оцениваются в 40–90 метров, что делает его достаточно крупным, чтобы уничтожить целый город в случае падения. Первоначальные расчеты показывали, что он мог столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года.

Астрономы со всего мира продолжили наблюдения, что позволило сузить область возможного удара. С каждым новым измерением вероятность столкновения уменьшалась, и теперь она практически исключена. В результате уровень угрозы по шкале Турино (Torino Impact Hazard Scale) был снижен с 3 до 0 (по 10-балльной шкале).

Даже если бы астероид угрожал нашей планете, человечество уже разработало первые меры защиты. В 2022 году миссия NASA DART успешно изменила траекторию астероида, врезавшись в него. Это доказало, что мы можем влиять на движение потенциально опасных объектов.

Астероид 2024 YR4 стал хорошим примером того, как современные технологии позволяют отслеживать угрозы и снижать риски. Однако, как отметил глава отдела планетарной защиты ESA Рихард Мойссл, «всегда есть пространство для улучшений».

Несмотря на минимальный риск, ученые продолжат наблюдение за 2024 YR4. В ближайшие месяцы его изучит телескоп «Джеймс Уэбб», что поможет лучше понять его траекторию.