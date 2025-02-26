В России пересчитали подлежащие регистрации в РКН Telegram-каналы

Примерно 9% (8,8%) русскоязычных Telegram-каналов подлежат обязательной регистрации в Роскомнадзоре (РКН). Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании «Точка Реклама», копия которого имеется в распоряжении редакции. Аналитики изучили рынок Telegram-каналов и выяснили, что указанная доля ресурсов попадает под требование закона о подаче сведений и регистрации в специальном реестре.

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В рамках исследования, охватившего 557 тысяч Telegram-каналов, эксперты сфокусировались на 226 тысячах открытых каналов, исключив ресурсы с контентом 18+. Именно эти каналы стали основой для выводов. В выборку попали заметные и цитируемые площадки, активно упоминавшиеся в других каналах в 2024 году. При этом, из анализа исключались каналы, чья тематика явно привязана к географии за пределами России, например, ориентированные на экспатов или объявления в зарубежных городах.

Сбор данных проводился 7 февраля 2025 года. Из 226 тысяч открытых каналов, активными оказались 102 тысячи, публиковавшие новые сообщения в период с 1 января по 7 февраля 2025 года. В «Точке Реклама» отмечают, что значительная часть каналов создается для кратковременных кампаний, тестирования идей или временного контента, что объясняет наличие неактивных ресурсов. Другие каналы, включая бизнес-каналы, могут использовать Telegram эпизодически, для редких анонсов, а не регулярных публикаций.

Среди активных каналов 82 тысячи имеют менее 10 тысяч подписчиков и не попадают под действие закона о регистрации. Оставшиеся 20 тысяч, или 8,8% от общего числа открытых и не «взрослых» каналов, насчитывают более 10 тысяч подписчиков, что делает регистрацию для них обязательной с ноября 2024 года.

Эксперты связывают относительно небольшую долю крупных Telegram-каналов с трудностями органического продвижения на платформе. В отличие от социальных сетей, Telegram не имеет встроенных рекомендаций, и рост аудитории зависит от внешних упоминаний и репостов. Кроме того, поддержка крупных каналов требует регулярного создания контента, что увеличивает затраты ресурсов на их развитие.