«Ведьмины бутылки» XVI века всплыли у берегов Техаса

В водах Мексиканского залива у берегов Техаса участились находки необычных оплетенных ракушками сосудов. Их окрестили «ведьмиными бутылками». Это не просто тара для жидкости, а артефакты с историей, уходящей в XVI-XVII века.

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Тогда в Европе царили суеверия о ведьмах и их злодеяниях. Для защиты создавались «ведьмины бутылки» – ловушки для темных сил. Считалось, что правильно изготовленная бутылка способна измучить ведьму, пока та не снимет заклятие. В это верили как крестьяне, так и образованные люди.

По мнению исследователя Джейса Таннелла, бутылки, вероятно, прибыли из Карибского бассейна или Южной Америки. Некоторые из них – бутылки для уксуса с Гаити, где до сих пор сильны колдовские традиции.

Ученые предостерегают от вскрытия таких находок. Внутри могут содержаться травы, гвозди, волосы, иглы, биологические жидкости – опасный коктейль из бактерий и микробов. Открытие грозит заражением.