Рыбок-клоунов уличили в подкармливании полипов-анемонов

Японские океанологи обнаружили, что рыбки-клоуны часто делятся пищей с охраняемыми ими анемонами, что ускоряет рост полипа и помогает ему быстрее размножаться, сообщила пресс-служба Столичного университета Осаки (OMU).

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"Проведенные нами наблюдения впервые показали, что действия рыб напрямую способствуют увеличению скорости роста анемонов. Как правило, чем больше размеры тела у этих беспозвоночных, тем больше яиц вырабатывают эти полипы. Это несет большую пользу для рыбок-клоунов, которые проводят всю жизнь в окрестностях одного из таких анемонов", - пояснил научный сотрудник OMU Юя Кобаяси, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Рыбки-клоуны представляют собой достаточно большой род морских лучеперых рыб, которые обитают на территории коралловых рифов и являются симбионтами различных видов полипов-актиний и анемонов. Они живут среди щупалец этих беспозвоночных существ, что защищает их от атак более крупных хищников и обеспечивает им постоянный приток пищи. Эти рыбы способны узнавать себя в зеркале и считать полоски на теле потенциальных "конкурентов" за доступ к анемонам, а также пытаются "делиться" с анемонами пищей, которую им предоставляют люди, что указывает на более глубокую природу симбиоза между ними.

Океанологи совершили несколько экспедиций в Тихий океан у южного берега острова Сикоку, где проживают колонии анемонов Entacmaea quadricolor и рыбки-клоуны Amphiprion clarkii с яркой черно-желто-белой раскраской, и проследили за тем, как вели себя рыбы при взаимодействиях с полипами, а также измерили скорость роста анемонов в разных колониях. Оказалось, что рыбки-клоуны и в дикой природе постоянно подкармливают полипов: при наблюдении они игнорировали фрагменты несъедобных для анемонов водорослей и морских губок, но при этом постоянно подносили им те кусочки пищи, которые они не могли сами проглотить. Подобная стратегия поведения более чем удваивала скорость роста анемонов, что вело к увеличению размеров "владений" рыбок-клоунов и позитивно влияло на их собственный доступ к пище.