Синтезированные в космосе лекарства упадут на Землю

На этой неделе в пустыне Южной Австралии с неба упадет метровая капсула с лекарствами, анонсировала запустившая автоматическую космическую фармацевтическую лабораторию американская компания Varda.

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С момента запуска ракеты SpaceX с военно-космической базы Ванденберг в Калифорнии 14 января в реакторе на борту капсулы синтезировалась неназванная запатентованная фармацевтическая субстанция.

Это уже второй полет, организованный Varda Space Industries, цель которой — доказать технологические преимущества и экономическую выгоду производства лекарств на низкой околоземной орбите по сравнению с их выпуском на Земле.

Производство фармацевтических препаратов в космосе — это не трюк, заверил профессор Фолькер Хессель из Университета Аделаиды в Австралии.

«В этом определенно есть ценность, потому что в космосе мы можем делать то, чего просто не можем делать на Земле, — объяснил он. — Без гравитации и конвекции проще контролировать экспериментальные и производственные условия, и, короче говоря, в этих условиях можно точнее определять, какие соединения образуются, и получать кристаллы с лучшей формой, четкостью и чистотой».

Varda стала третьей коммерческой компанией после SpaceX и Boeing, которая успешно построила и испытала возвращаемый аппарат, сообщил научный руководитель компании Адриан Радоча.

Результатом первой миссии, запущенной в июне 2023 года, стало успешное производство препарата для лечения ВИЧ ритонавира на полностью автоматизированном беспилотном аппарате, который провел на орбите восемь месяцев, прежде чем приземлился в штате Юта.

Вторая испытательная капсула компании, W-2, должна приземлиться на испытательном полигоне Кунибба, участке площадью 41 000 квадратных километров на западной окраине Южной Австралии — одной из самых отдаленных частей континента.

«Это австралийская глубинка, — рассказал Радоча. — Она огромна, но мы нацеливаемся на сравнительно небольшой эллипс внутри испытательного полигона Кунибба, и наша капсула позиционируется своим спутником для повторного входа в атмосферу прямо в этот эллипс. Все это координируется и отслеживается с участием регуляторов по безопасности как в США, так и в Австралии».

W-2 — это экспериментальная капсула, производящая небольшие количества препарата, но Varda намерена масштабировать ее, убедившись в жизнеспособности концепции.

«Этот космический аппарат не предназначен для лечения миллионов пациентов, но он подходит для разработки лекарств, необходимых для выхода на коммерческий уровень, — подчеркнул Радоча. — Это могут быть граммы или сотни граммов для ранних клинических этапов, и, возможно, несколько килограммов для более поздних стадий разработки лекарств. Так что не обязательно сразу нужен очень большой аппарат».

Кроме того, результаты космических химико-фармацевтических экспериментов могут быть полезны для изготовления лекарств на Земле.