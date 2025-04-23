Он открыл нам Марс: как один зонд NASA переписал историю науки

25 февраля 1969 года NASA запустила Mariner 6 — аппарат, созданный для поисков жизни на Марсе. Он пролетел мимо красной планеты, попутно сделав множество фотографий, которые поведали ученым много нового. Портал howtogeek.com поделился тремя самыми важными фактами, которые мы узнали благодаря Mariner-6.

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Давление на поверхности Марса гораздо ниже, чем на Земле

На Земле мы почти не думаем о том, что наши тела выдерживают постоянное давление. Люди привыкли к нему, поэтому просто не замечают его. Но на планете существуют разные уровни давления: глубоко в океане оно сильнее, высоко в атмосфере — ниже. Подобные перемены давления — как раз то, из-за чего при переходе между разными высотами у многих закладывает уши.

На Марсе тоже есть поверхностное давление, но оно значительно ниже. Примерно такое же, как высоко в атмосфере Земли. Дело в том, что у самого Марса тонкая оболочка: ее плотность составляет всего 1% от плотности атмосферы Земли на уровне моря.

Атмосфера Марса состоит преимущественно из углекислого газа

На Земле большая часть атмосферы (78%) состоит из азота, тогда как доля углекислого газа — лишь 0,04%. На Марсе ситуация прямо противоположная: там атмосфера на 98% состоит из углекислого газа. Учитывая, как даже маленькая доля этого соединения влияет на климат на Земле, можно подумать, что на Марсе должно быть очень жарко — но нет. Из-за низкой плотности атмосферы Марс сохраняет мало тепла, накапливаемого в дневное время суток. По факту, плотность такая низкая, что планета редко прогревается до температуры выше примерно 21 градуса Цельсия.

Помимо этого, углекислый газ на Марсе при холодной температуре может замерзать, запирая слой теплого газа под коркой льда. Если в ней появляются трещины, то газ может просачиваться, из-за чего появляются своего рода гейзеры.

На поверхности Марса много кратеров

Хотя человечество веками рассматривало Марс через телескопы, до запуска Mariner 6 у науки не было четкого представления о том, как выглядит поверхность планеты. Но пролет зонда помог выяснить, что, на самом деле, Марс в этом смысле немногим отличается от Луны. Некоторые регионы планеты испещрены многочисленными кратерами разных размеров.

Причина появления кратеров наверняка в тонкой атмосфере: она не позволяет метеоритам сгореть на подлете, из-за чего те с силой сталкиваются с Марсом и создают ударные ямы. К тому же, после появления кратера на Марсе не происходят естественные процессы, которые могли бы стереть его со временем. На планете нет эрозии почвы (потому что нет дождя), нет больших тектонических движений, способных изменить поверхность планеты, нет новых потоков лавы, которые бы перекрыли кратеры новым материалом.