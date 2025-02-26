Новый смартфон Vivo может превзойти iPhone по качеству съемки видео
Новый флагман Vivo X200 Ultra, по предварительным данным, станет настоящим прорывом в мобильной видеографии, бросая вызов даже признанным лидерам, таким как iPhone. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).
По информации DCS, Vivo X200 Ultra получит дизайн, вдохновленный профессиональными камерами, и передовое аппаратное обеспечение. Особое внимание уделяется основной камере, которая, как ожидается, станет новым эталоном для Android-смартфонов в плане съемки видео и, возможно, даже превзойдет возможности iPhone в этой области.
Предполагается, что Vivo X200 Ultra будет оснащен тремя высококлассными задними камерами с большими сенсорами. В частности, упоминается 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с увеличенной площадью матрицы, 50-мегапиксельная основная камера с фокусным расстоянием 35 мм и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с улучшенным светопоглощением.
В дополнение к мощной оптике, устройство, вероятно, получит два фирменных процессора обработки изображений, что должно значительно улучшить качество фото и видео. Также ходят слухи о разработке Vivo некой «внешней профессиональной системы обработки изображений», что еще сильнее расширит возможности видеосъемки.
Сообщается о поддержке записи видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду на всех фокусных расстояниях. Vivo реализует плавный переход между объективами.
Помимо аппаратных инноваций, Vivo, по-видимому, представит специальную кнопку Action Button для быстрого доступа к функциям фото и видео. Компания также зарегистрировала торговую марку «V单» (V-Single), что может свидетельствовать о стремлении позиционировать X200 Ultra не просто как смартфон, а как профессиональную камеру с функцией звонков.
Ожидается, что аппаратной основой устройства станет чипсет Snapdragon 8 Elite, а также 2K OLED-дисплей с изогнутыми краями и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой. Выход Vivo X200 Ultra, вероятно, состоится в середине-конце апреля в Китае.