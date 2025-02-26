Новый смартфон Vivo может превзойти iPhone по качеству съемки видео

Новый флагман Vivo X200 Ultra, по предварительным данным, станет настоящим прорывом в мобильной видеографии, бросая вызов даже признанным лидерам, таким как iPhone. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).

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По информации DCS, Vivo X200 Ultra получит дизайн, вдохновленный профессиональными камерами, и передовое аппаратное обеспечение. Особое внимание уделяется основной камере, которая, как ожидается, станет новым эталоном для Android-смартфонов в плане съемки видео и, возможно, даже превзойдет возможности iPhone в этой области.

Предполагается, что Vivo X200 Ultra будет оснащен тремя высококлассными задними камерами с большими сенсорами. В частности, упоминается 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с увеличенной площадью матрицы, 50-мегапиксельная основная камера с фокусным расстоянием 35 мм и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с улучшенным светопоглощением.

В дополнение к мощной оптике, устройство, вероятно, получит два фирменных процессора обработки изображений, что должно значительно улучшить качество фото и видео. Также ходят слухи о разработке Vivo некой «внешней профессиональной системы обработки изображений», что еще сильнее расширит возможности видеосъемки.

Сообщается о поддержке записи видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду на всех фокусных расстояниях. Vivo реализует плавный переход между объективами.

Помимо аппаратных инноваций, Vivo, по-видимому, представит специальную кнопку Action Button для быстрого доступа к функциям фото и видео. Компания также зарегистрировала торговую марку «V单» (V-Single), что может свидетельствовать о стремлении позиционировать X200 Ultra не просто как смартфон, а как профессиональную камеру с функцией звонков.

Ожидается, что аппаратной основой устройства станет чипсет Snapdragon 8 Elite, а также 2K OLED-дисплей с изогнутыми краями и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой. Выход Vivo X200 Ultra, вероятно, состоится в середине-конце апреля в Китае.