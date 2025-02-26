MediaTek анонсировала три новых чипа: Dimensity 7400, Dimensity 7400X и Dimensity 6400.

© MobiDevices

Эти процессоры обеспечивают улучшенную энергоэффективность, производительность на базе ИИ и расширенные игровые возможности для бюджетных смартфонов.

Dimensity 7400 и 7400X

Dimensity 7400 и 7400X построены на 4-нм техпроцессе TSMC и объединяют четыре ядра Cortex-A78 (2,6 ГГц), четыре ядра Cortex-A55 (2,0 ГГц) и графический процессор Arm Mali-G615 MC2. Такая конфигурация обеспечивает высокую производительность для требовательных приложений, потребляя на 14-36% меньше энергии в играх по сравнению с аналогичными чипами.

Для мобильных геймеров технология MediaTek Advanced Gaming Technology (MAGT) 3.0 предлагает оптимизацию графики на основе искусственного интеллекта, снижение задержки ввода и интеллектуальное управление питанием, что позволяет дольше играть без подзарядки. Оба чипсета оснащены Imagiq 950 ISP, модемом 5G R16 с агрегацией несущих 3CC (3CC-CA) и поддержкой трехдиапазонного Wi-Fi 6E.

Dimensity 7400 и 7400X схожи по ключевым характеристикам, но предназначены для разных категорий устройств. Dimensity 7400X специально оптимизирован для складных смартфонов, предлагая улучшенное управление питанием и эффективность при работе с несколькими экранами. В свою очередь, Dimensity 7400 обеспечивает тот же уровень производительности для стандартных смартфонов, но без дополнительных оптимизаций для складных дисплеев.

Dimensity 6400

Dimensity 6400 создан на основе 6-нм техпроцесса TSMC и оснащён двумя ядрами Cortex-A76 (2,5 ГГц), шестью ядрами Cortex-A55 (2,0 ГГц) и графическим процессором Arm Mali-G57 MC2. Этот процессор предназначен для того, чтобы обеспечить 5G-производительность на базе искусственного интеллекта для более доступных устройств. По заявлению компании, Dimensity 6400 потребляет на 19% меньше энергии в играх по сравнению с конкурирующими решениями.

Технология MediaTek Bluetooth Wi-Fi HyperCoex снижает задержку в играх до 90%, обеспечивая более плавный игровой процесс. Новый чипсет также поддерживает дисплеи с 10-битной цветопередачей, позволяя отображать более миллиарда оттенков, а технология True Color Accuracy улучшает цветопередачу для более реалистичного изображения.

Кроме того, процессор поддерживает работу с камерами до 108 Мп, используя технологии многокадрового шумоподавления (MFNR) и подавления низкочастотных шумов (LPNR) от Arcsoft для создания более чётких селфи и портретов.

Сроки выхода

Первые смартфоны на базе MediaTek Dimensity 7400 и 7400X поступят в продажу в первом квартале текущего года. Dimensity 6400 уже дебютировал в Realme P3×5G, который вышел в Индии в начале этого месяца.