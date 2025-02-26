Twitch намерен оспорить штраф за блокировку российского стримера

Видеохостинг Twitch, который принадлежит компании Amazon, подал в суд в Сан-Франциско иск на 25 страницах против Кирилла Малофеева, профессионального игрока в League of Legends. В 2022 году его аккаунт был заблокирован сервисом, пишет 3Dnews.ru.

Twitch планирует оспорить решение российского суда, признавшего ранее блокировку аккаунта незаконной и назначившего крупный штраф. В 2022 году аккаунт киберспортсмена, известного под ником Likkrit, был заблокирован на платформе Twitch. Это произошло через несколько месяцев после того, как США ввели рестрикции в отношении РФ. Весной 2022-го сервис предупредил российских стримеров о том, что они лишатся возможности принимать участие в программах монетизации на платформе.

В июне и октябре 2022 года Малофеев подал иски против Twitch в российский суд, сервис назвал это нарушением условий предоставления услуг. Первый иск был отклонен, но во втором суд признал, что Twitch и Amazon нарушили права истца, заблокировав доступ к аккаунту и ограничив возможности для монетизации.

Twitch обязан восстановить аккаунт Малофеева или выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки, которая увеличивается вдвое каждую неделю. Сумма штрафа достигла астрономического размера в 365,5 ундециллионов рублей.