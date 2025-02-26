Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 прошел электромагнитные испытания

Экспериментальный сверхзвуковой самолет НАСА X-59 с низким уровнем шума успешно прошел электромагнитные испытания, подтвердив нормальную совместную работу оборудования.

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Защищенность от электромагнитных помех в авиации имеет критическое значение, поскольку они сказываются на безопасности. Излучать их могут как системы самолета, так и внешние источники — подобно телефону, от которого в радио раздается треск.

Испытания, проведенные на объекте подрядчика Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, показали, что бортовые системы X-59 — такие как радиостанции, навигационное оборудование и датчики — не создают взаимных помех и не вызывают непредвиденных проблем.

Инженеры по очереди включали каждый из приборов, одновременно отслеживая реакцию остального оборудования.

«Испытания помогли нам определить, мешают ли системы X-59 друг другу. Это называется тестом источник-жертва: по сути, мы активируем одну систему и следим за другой на предмет проблем, таких как шум, сбои, неисправности или ошибки», — рассказал Йохан Линь из исследовательского центра НАСА.

Двигаясь быстрее скорости звука, X-59 будет создавать тихий хлопок вместо оглушительного звукового удара. Экспериментальный самолет — основной элемент миссии НАСА Quesst, призванной снять ограничения на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Инженеры проверили также электромагнитную совместимость X-59 с другими самолетами, поскольку ему предстоят испытательные полеты бок о бок с F-15D, который будет измерять производимый лайнером шум.

«Мы хотим подтвердить совместимость двух самолетов, даже на близком расстоянии», — пояснил Линь.

Теперь, когда электромагнитные испытания завершены, X-59 готов перейти к наземным испытания натурного образца (тестам «алюминиевой птицы», как называют их специалисты), а затем к рулежным испытаниям перед полетом.