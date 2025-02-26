В России создали эксклюзивный iPhone 16 Pro в честь Трампа

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила лимитированную модель iPhone 16 Pro, вдохновленную Дональдом Трампом и его влиянием на биткоин под названием Trump x Bitcoin. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Caviar

Новинка является частью коллекции Visionaries и создана в честь Дональда Трампа и его вклада в развитие биткоина. Премиальный смартфон выпущен ограниченным тиражом всего 47 экземпляров, что символизирует 47-е президентство Дональда Трампа. Цены на гаджет начинаются от 629 тыс. руб.

Trump x Bitcoin выполнен из авиационного титана глубокого черного цвета с применением PVD-покрытия, что придает смартфону прочность и эстетическую привлекательность. Позолоченные элементы устройства вызывают ассоциации с Trump Tower и другими знаковыми зданиями, связанными с Трампом.

Ключевая особенность дизайна — объемный символ Bitcoin, покрытый 24-каратным золотом, сопровождаемый выгравированной цитатой Трампа: «Bitcoin олицетворяет свободу, суверенитет и независимость».

В комплекте с устройством идут интерактивный кейс с видео- и музыкальным сопровождением, а также коллекционная монета Trump Coin с 3D-рельефом Трампа, подчеркивающая его влияние на мир криптовалюты.