НАСА сообщило, что завершает сборку ключевого модуля для лунной космической станции Gateway, которая станет важной частью программы «Артемида».

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Эта станция обеспечит поддержку будущих миссий на Луну и подготовит астронавтов к полетам на Марс.

Что такое Gateway?

Gateway — это первая орбитальная станция, которая будет вращаться вокруг Луны. Она создается в рамках международного сотрудничества НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство), ЯАЭИ (Японское агентство аэрокосмических исследований) и К (Канадское космическое агентство)

Главная задача станции — поддержка лунных экспедиций, проведение научных исследований и тестирование новых технологий для дальних космических миссий. Космонавты со всего мира смогут останавливаться на этой станции, менять оборудование, пополнять припасы, а также это будет являться своего рода «перевалочной» станцией, перед будущей отправкой на Марс.

Ключевой элемент: мощность и движение

Важнейшей частью Gateway станет Power and Propulsion Element (PPE) — модуль мощности и движения , который сейчас собирают в компании Maxar Space Systems (Калифорния, США). Этот модуль обеспечит станцию электроэнергией от солнечных батарей и позволит ей маневрировать в космосе с помощью ионных двигателей.

По словам специалистов НАСА, PPE станет самым мощным солнечным электрическим космическим кораблем в истории. Его сборка включает установку топливных резервуаров, электрических и химических двигателей, а также сложных систем управления.

Когда начнутся полеты?

Первый модуль Gateway (PPE) будет запущен вместе с жилым модулем HALO (Habitation and Logistics Outpost) перед миссией «Артемида IV». Запуск двигателя планируется в первой половине 2025 года. Во время следующих миссий («Артемида IV, V и VI») экипажи астронавтов будут собирать станцию прямо на орбите Луны.

Gateway станет ключевым пунктом для экспедиций в район южного полюса Луны, где ученые планируют изучать залежи водяного льда — потенциального ресурса для будущих колонистов.

Почему это важно?

«Gateway откроет двери к новым исследованиям Луны и станет важным шагом на пути к Марсу», — отмечает NASA.

Эта станция позволит проводить эксперименты в глубоком космосе, тестировать технологии выживания в экстремальных условиях и подготовить человечество к первым миссиям на Красную планету.