Для полетов на Луну и Марс строят мощнейшую «перевалочную» станцию Gateway
НАСА сообщило, что завершает сборку ключевого модуля для лунной космической станции Gateway, которая станет важной частью программы «Артемида».
Эта станция обеспечит поддержку будущих миссий на Луну и подготовит астронавтов к полетам на Марс.
Что такое Gateway?
Gateway — это первая орбитальная станция, которая будет вращаться вокруг Луны. Она создается в рамках международного сотрудничества НАСА, ЕКА (Европейское космическое агентство), ЯАЭИ (Японское агентство аэрокосмических исследований) и К (Канадское космическое агентство)
Главная задача станции — поддержка лунных экспедиций, проведение научных исследований и тестирование новых технологий для дальних космических миссий. Космонавты со всего мира смогут останавливаться на этой станции, менять оборудование, пополнять припасы, а также это будет являться своего рода «перевалочной» станцией, перед будущей отправкой на Марс.
Ключевой элемент: мощность и движение
Важнейшей частью Gateway станет Power and Propulsion Element (PPE) — модуль мощности и движения , который сейчас собирают в компании Maxar Space Systems (Калифорния, США). Этот модуль обеспечит станцию электроэнергией от солнечных батарей и позволит ей маневрировать в космосе с помощью ионных двигателей.
По словам специалистов НАСА, PPE станет самым мощным солнечным электрическим космическим кораблем в истории. Его сборка включает установку топливных резервуаров, электрических и химических двигателей, а также сложных систем управления.
Когда начнутся полеты?
Первый модуль Gateway (PPE) будет запущен вместе с жилым модулем HALO (Habitation and Logistics Outpost) перед миссией «Артемида IV». Запуск двигателя планируется в первой половине 2025 года. Во время следующих миссий («Артемида IV, V и VI») экипажи астронавтов будут собирать станцию прямо на орбите Луны.
Gateway станет ключевым пунктом для экспедиций в район южного полюса Луны, где ученые планируют изучать залежи водяного льда — потенциального ресурса для будущих колонистов.
Почему это важно?
«Gateway откроет двери к новым исследованиям Луны и станет важным шагом на пути к Марсу», — отмечает NASA.
Эта станция позволит проводить эксперименты в глубоком космосе, тестировать технологии выживания в экстремальных условиях и подготовить человечество к первым миссиям на Красную планету.