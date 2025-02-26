В Индии обнаружена рыба, которая считалась вымершей

В Индии спустя 85 лет вновь была обнаружена рыба, которая ранее считалась вымершей
В Индии учёные обнаружили змееголова, который считался исчезнувшим 85 лет назад. Этот редкий вид пресноводных рыб, Channa amphibeus, последний раз видели в Гималаях в Индии между 1918 и 1933 годами. С тех пор его искали, но не могли найти.
В 2024 году учёные нашли три живых змееголова в реке Чел в городе Калимпонг, Западная Бенгалия. Они узнали об этом от местных жителей, которые ели эту рыбу. Фотографии и образцы подтвердили, что змееголов всё ещё существует.
Pravda.Ru пишет, что змееголов Чела — один из самых неуловимых видов. У него ярко-зелёная чешуя с жёлтыми полосами. Он встречается только в реке Чел. По данным Фонда дикой природы Теккерея, это самый многочисленный вид змееголовов.
Биолог Форрест Галанте тоже искал этот вид, но не мог найти его. Наконец, ему повезло.
«Разгадка этой тайны индийской ихтиологии подчёркивает важность изучения природы и сохранения видов», — сказал основатель Фонда дикой природы Теджас Теккерей.