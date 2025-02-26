В Индии обнаружена рыба, которая считалась вымершей

В Индии учёные обнаружили змееголова, который считался исчезнувшим 85 лет назад. Этот редкий вид пресноводных рыб, Channa amphibeus, последний раз видели в Гималаях в Индии между 1918 и 1933 годами. С тех пор его искали, но не могли найти.

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В 2024 году учёные нашли три живых змееголова в реке Чел в городе Калимпонг, Западная Бенгалия. Они узнали об этом от местных жителей, которые ели эту рыбу. Фотографии и образцы подтвердили, что змееголов всё ещё существует.

Pravda.Ru пишет, что змееголов Чела — один из самых неуловимых видов. У него ярко-зелёная чешуя с жёлтыми полосами. Он встречается только в реке Чел. По данным Фонда дикой природы Теккерея, это самый многочисленный вид змееголовов.

Биолог Форрест Галанте тоже искал этот вид, но не мог найти его. Наконец, ему повезло.