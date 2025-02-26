Археологи обнаружили 3000-летний комплекс по переработке золота
Археологи Верховного совета древностей Египта (SCA) завершили двухлетний проект раскопок 3000-летнего комплекса по добыче и обработке золота в Джабал-Сукари, на юго-западе от города Марса-Алам, в районе Красного моря. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
Комплекс относится к Третьему промежуточному периоду (около 1070–664 гг. до н. э.), когда Египет переживал политическую нестабильность и упадок, связанный с крахом позднего бронзового века. Однако найденные артефакты показывают, что добыча золота здесь продолжалась как минимум 1000 лет — от античности до исламской эпохи.
Что удалось найти?
В ходе исследования археологи обнаружили:
- Площадки для дробления и измельчения руды,
- Фильтрационные бассейны для очистки золота,
- Древние глиняные печи, в которых выплавляли металл,
- Остатки жилого района шахтеров, храмов, административных зданий, бань и мастерских, относящихся к эпохе Птолемеев (IV–I вв. до н. э.).
Также были найдены 628 остраконов (глиняных черепков с записями), содержащих иероглифические, демотические и греческие тексты, бронзовые монеты эпохи Птолемеев, терракотовые фигурки и каменные статуэтки богов Бастет и Харпократа.
По словам генерального секретаря SCA Мохамеда Исмаила Халеда, это открытие дает новые знания о древних методах добычи золота и жизни шахтеров:
«Раскопки выявили 3000-летний крупный комплекс обработки золота с довольно продвинутыми технологями для того времени»
Кроме того, находка подтверждает важность региона Джабал-Сукари как центра золотодобычи на протяжении веков, от фараонов до римлян и арабов.