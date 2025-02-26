Почему после выхода новых моделей смартфоны начинают тормозить

Эксперты Роскачества объяснили "Российской газете", почему с выходом новой модели смартфона или очередного обновления операционной системы, смартфоны начинают работать медленнее, с чем это связано, и есть ли тут вина производителей.

О проблеме намеренного замедления смартфонов начали массово говорить в начале 2018 года. Тогда французское правительство начало расследование в отношении Apple после того, как компания признала, что осознанно замедляла работу старых моделей iPhone с помощью обновлений программного обеспечения.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Все мы, пользователи, в последнее время замечаем тенденцию, что производители перестают поддерживать устройства двух-трехлетней давности, особенно это касается бюджетных моделей. С экономической точки зрения можно предположить, что производителям невыгодно создавать смартфоны, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. Поэтому нередко наблюдается тенденция к намеренному сокращению срока службы устройств. Этот процесс может осуществляться как путем внесения изменений в конструкцию, так и программными методами. Наиболее распространенным примером является программное замедление работы смартфонов, достигаемое за счет увеличения нагрузки на вычислительные ресурсы фоновых процессов с каждым новым обновлением».

Почему системные обновления «ломают» смартфоны

Этот эффект обусловлен несколькими факторами: увеличением объема занимаемого хранилища, повышенным потреблением системных ресурсов и активацией фоновых процессов, которые могут оставаться незамеченными пользователем, например после выхода новой версии операционной системы Apple смартфоны начинают переиндексацию фотоархива. Процесс с учетом числа отснятых фото и видео может занять несколько суток, все это время аппарат греется, быстрее расходует заряд аккумулятора и работает медленнее. Часто системные обновления сопровождаются «мусорными» файлами — ненужными дополнениями, которые потребляют системные ресурсы и снижают производительность. В результате устройство будет работать медленнее, и пользователь начнет задумываться о приобретении новой модели.

Иногда при обновлении ОС возникают и другие проблемы, связанные с тем, что производители не поддерживают старые бюджетные модели процессоров или других аппаратных компонентов. В результате пользователи могут столкнуться с ухудшением работы устройства после установки обновления.

Однако отказ от них приведет к тому, что устройство перестанет получать важные обновления, которые обеспечивают безопасность. С каждым циклом обновления риск возникновения уязвимостей, которые могут быть использованы хакерами, возрастает. Это связано с тем, что базовые механизмы защиты становятся все более предсказуемыми, а day-one уязвимости могут быть встроены в автоматические вирусные программы. Рисками сопровождается и использование программ - оптимизаторов. Они зачастую удаляют и важные компоненты, а еще могут заразить систему вирусами.

Производители в своих рекламных кампаниях убеждают нас покупать новые модели смартфонов, заверяя, что камера стала лучше, а корпус тоньше. Однако существуют и другие причины, почему нам приходится постоянно обновлять смартфоны, и связаны они с их физическими характеристиками.

Помимо более дешевых и ломких деталей сборки, производители экономят на аккумуляторах. Раньше в мобильных телефонах можно было самостоятельно менять аккумуляторы, что увеличивало срок службы устройств. В современных смартфонах применяются встроенные литий-ионные аккумуляторы, которые служат без заметной потери производительности в среднем от двух до трех лет. Обычно срок жизни батареи рассчитывается исходя из количества циклов - зарядок и разрядок. Заменить аккумулятор возможно уже только через частичную разборку устройства в сервисных центрах.