Google и Qualcomm продлят выпуск патчей для Android

Google работает над оптимизацией срока обновлений операционной системы Android, что должно положительно сказаться на безопасности владельцев мобильных устройств. Корпорация планирует обеспечить выпуск патчей на протяжении восьми лет.

Стоит учитывать, что для достижения этой цели необходимо участие производителей чипсетов и смартфонов. Важным шагом в этом направлении стало недавнее сотрудничество Google с Qualcomm, направленное на продление жизненного цикла Android-устройств.

Не так давно Qualcomm объявила о расширении поддержки обновлений Android для устройств, работающих на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite. Это позволит производителям смартфонов выпускать патчи в течение восьми лет.

На сегодняшний лень только Google и Samsung предлагают семилетнюю поддержку своих флагманов, в то время как большинство производителей прекращают выпуск обновлений через два-три года. В результате значительная часть пользователей остается без актуальных версий ОС и критически важных заплаток.

Продление срока обновлений стало возможным благодаря проекту Treble от Google и ASIC-технологии Qualcomm, которая обеспечивает долгосрочную поддержку драйверов для процессоров.

Несмотря на инициативу Qualcomm, окончательное решение о сроках обновлений остается за производителями смартфонов. Продление поддержки требует значительных финансовых и кадровых ресурсов, что может стать препятствием для ряда компаний.

Qualcomm не может обязать производителей смартфонов следовать восьмилетнему циклу обновлений, однако в компании заявили, что ряд вендоров уже согласился увеличить сроки поддержки. Тем не менее пока неизвестно, как это будет выглядеть на деле.