Браузер Microsoft Edge будет «есть» меньше оперативной памяти

Microsoft Edge получил обновление, в котором появилась функция ограничения потребления оперативной памяти.

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Теперь пользователи смогут вручную задать, сколько ОЗУ может использовать браузер — от 1 до 32 ГБ.

Функция позволяет настроить ограничение памяти постоянно или только во время игр. Это должно помочь освободить ресурсы для других задач, например, для повышения производительности в игровых проектах.

Однако при слишком жестком лимите возможны замедления работы браузера и частые перезагрузки вкладок.

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Edge также получил инструмент Live Capture, позволяющий создавать собственный режим «картинка-в-картинке» с помощью снимков экрана.

Кроме того, Microsoft продолжает переводить интерфейс браузера на WebUI 2.0, что ускоряет загрузку настроек и вкладки «Загрузки».