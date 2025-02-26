«Яндекс» создал аналог GitHub

«Яндекс» выводит на рынок аналог GitHub и GitLab — платформу для разработки SourceCraft. С ее помощью IT-специалисты могут совместно разрабатывать и развивать программные продукты, пишет Forbes.

© Unsplash

Ключевыми особенностями SourceCraft станут умная навигация по коду и встроенный ИИ-помощник. В интерфейсе платформы можно не только настроить поиск по коду через ключевые слова, названия файлов, но и полноценно изучить структуру кода. Для автодополнения кода в платформу встроен AI-ассистент.

Сервис поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. Вскоре в SourceCraft Code Assistant появится режим чата. Пока SourceCraft работает в режиме тестирования — чтобы воспользоваться платформой, нужно подать заявку.

Эксперты отмечают, что спрос на альтернативные решения GitHub и GitLab от российских IT-специалистов растет. Они полагают, что платформа от «Яндекса» со своими особенностями и глубокой интеграцией с другими сервисами найдет аудиторию и место на рынке. Тем более, что платформа создана с учетом российских реалий, включая поддержку языка и требования локального рынка.

В начале прошло года сообщалось, что Apple также работает над инструментом с искусственным интеллектом для разработчиков приложений, который станет аналогом сервиса для генерации кода GitHub Copilot от Microsoft. В компании признались, что тратят на ИИ много времени и усилий.