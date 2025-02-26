В сеть слили подробности о «компактном» Oppo Find X8 Mini

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики грядущего Oppo Find X8 Mini.

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Несмотря на приставку «Mini», смартфон получит 6.3-дюймовый дисплей, что делает его не таким уж компактным. Однако он может стать одним из самых тонких в своем классе — его толщина составит около 7.2 мм, что близко к показателям Galaxy S25.

Устройство, вероятно, получит плоский LTPO OLED-экран с разрешением 1216 × 2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Ожидается тройная камера с модулями на 50 Мп, включая перископ с 3.5-кратным оптическим зумом. В качестве процессора Oppo может использовать MediaTek Dimensity 9400.

Вес новинки будет в пределах 180-189 г, что делает его немного тяжелее Galaxy S25.

По последним данным, Oppo Find X8 Mini представят в марте или апреле вместе с флагманским Find X8 Ultra, а затем смартфон появится и на глобальном рынке.