Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной

Физики из США и Швейцарии заявили о получении первых возможных доказательств существования параллельных миров. Об этом сообщил портал News Frol.

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По данным издания, ученые нашли аномальные квантовые отклонения в ускорителе частиц. Такие изменения невозможно объяснить с точки зрения классической науки. Ведущий специалист считает, что полученная информация может указывать на существование невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с нашей реальностью на субатомном уровне.

Ученые обнаружили новую информацию о происхождении Вселенной

Если гипотеза окажется верной, то это откроет путь к разработке технологий, которые позволят перемещаться между различными измерениями, заключили авторы статьи.

До этого международная группа ученых из Института поисков внеземного разума SETI провела первое в своем роде межгалактическое сканирование для обнаружения инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Исследование охватило 2800 галактик.

Ранее ученые предложили искать развитые цивилизации на планетах, вокруг которых вращаются компактные черные дыры.