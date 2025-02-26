Представлен Upton One — первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi

Компания Argon40 анонсировала ноутбук Upton One, построенный на базе Raspberry Pi Compute Module 5.

Представлен первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi
© Ferra.ru

Новинка получила свое название в честь сооснователя Raspberry Pi Эбена Аптона и станет первым полноценным лэптопом с этим одноплатным чипом.

Одной из ключевых особенностей Upton One является возможность замены модуля Compute Module 5, что позволит пользователям настраивать объем оперативной памяти и встроенного хранилища, а в будущем — даже обновить устройство до Compute Module 6.

Корпус ноутбука выполнен из металла или прочного пластика, а среди портов присутствуют три USB-C, один HDMI, разъем USB-A, аудиовыход и слот для microSD.

© Tom's Hardware

Также предусмотрена поддержка M.2 NVMe-накопителей и охлаждение через алюминиевый тепловой контур.

Клавиатура Upton One получила традиционный «классический» дизайн, а на месте клавиши Windows теперь красуется логотип Raspberry Pi. Экран, предположительно, имеет диагональ 14 дюймов.

Наука и техника