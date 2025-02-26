Представлен первый ноутбук на базе одноплатного чипа Raspberry Pi

Компания Argon40 анонсировала ноутбук Upton One, построенный на базе Raspberry Pi Compute Module 5.

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Новинка получила свое название в честь сооснователя Raspberry Pi Эбена Аптона и станет первым полноценным лэптопом с этим одноплатным чипом.

Одной из ключевых особенностей Upton One является возможность замены модуля Compute Module 5, что позволит пользователям настраивать объем оперативной памяти и встроенного хранилища, а в будущем — даже обновить устройство до Compute Module 6.

Корпус ноутбука выполнен из металла или прочного пластика, а среди портов присутствуют три USB-C, один HDMI, разъем USB-A, аудиовыход и слот для microSD.

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Также предусмотрена поддержка M.2 NVMe-накопителей и охлаждение через алюминиевый тепловой контур.

Клавиатура Upton One получила традиционный «классический» дизайн, а на месте клавиши Windows теперь красуется логотип Raspberry Pi. Экран, предположительно, имеет диагональ 14 дюймов.