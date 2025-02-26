Луна в марте четыре раза закроет собой планеты и звездные скопления

Планеты и звездные скопления в марте четыре раза окажутся закрытыми от жителей Земли Луной. Одно из таких затмений можно будет наблюдать в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В первый день марта Луна закроет собой Меркурий, событие наблюдается в 07:00 мск в акватории Тихого океана.

"5 марта в 16:00 мск ожидается покрытие звездного скопления Плеяды Луной, видимое на всей территории России", - сказали ТАСС в планетарии.

16 и 20 марта спутник Земли закроет звезды Спика и Антарес (23:00 мск и 20:00 мск). Первое затмение будет видно в Африке и Австралии, а второе - в Австралии и Новой Зеландии. В России они не наблюдаются.