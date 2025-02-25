Грузовой корабль «Прогресс МС-28» покинул МКС

От Международной космической станции отстыковался транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28». Он более полугода был закреплен к модулю «Звезда» российского сегмента. Он разрушится, когда войдет в плотные слои атмосферы.

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«Включение двигателя корабля на торможение 02:25 мск. «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана», – говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Прогресс МС-28» прибыл на МКС 17 августа 2024 года. Он доставил на станцию топливо для дозаправки станции, питьевую воду, различное оборудование и материалы для научных экспериментов, предметы одежды и еду для экипажа.