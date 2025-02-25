Аппарат NASA «Люси» впервые сделал снимки астероида Дональдджохансон

Аппарат NASA «Люси» сделал первые снимки астероида 52246 «Дональдджохансон».

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Отмечается, что снимки были сделаны 20 и 22 февраля. На них можно увидеть астероид Дональдджохансон, представляющий из себя небольшое небесное тело в скоплении астероидов Эригона. Как рассказали в NASA, астероид является первой целью «Люси» — аппарат пройдет от него на расстоянии 960 километров. Это станет «генеральной репетицией» перед следующей задачей аппарата — исследованию троянских астероидов Юпитера.

«Люси уже успешно наблюдала крошечный астероид главного пояса Динкинеш и его контактно-двойной спутник Селам в ноябре 2023 года. Люси продолжит получать изображения Дональдджохансона в течение следующих двух месяцев в рамках своей программы оптической навигации, которая использует видимое положение астероида на фоне звезд для обеспечения точного пролета», — рассказали в NASA.

Как можно увидеть на полученных фото, астероид Дональдджохансон остается достаточно тусклым с расстояния в 70 миллионов км, но при этом он все еще четко выделяется среди остальных небесных тел в скоплении. Отмечается, что фото были сделаны с помощью камеры высокого разрешения L'LORRI, которая была разработана в американской Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Лореле.

Напомним, что астероид Дональдджохансон был назван в честь антрополога Дональд Джохансона, который является первооткрывателем окаменевшего скелета «Люси» — знаменитых останков одного из предков человека. Именно в честь этого предка был назван упомянутый космический аппарат NASA.

Ранее NASA сообщило, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году.