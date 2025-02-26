Названы сроки выпуска Apple AirTag 2

Apple готовится к выпуску второго поколения своего популярного трекера AirTag. Согласно информации от инсайдера Kosutami_Ito из X (Twitter), новинка под названием AirTag 2 может появиться на прилавках уже в мае-июне 2025 года. Об этом сообщает издание WccfTech.

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По неподтвержденным данным, AirTag 2 получит ряд значительных улучшений по сравнению с оригинальной моделью, выпущенной в апреле 2021 года. Главным нововведением станет увеличенная втрое дальность действия. Если текущая версия AirTag обеспечивает радиус поиска до 30 метров, то AirTag 2, как ожидается, сможет работать на расстоянии до 90 метров.

Такое расширение возможностей станет возможным благодаря интеграции сверхширокополосного чипа нового поколения, аналогичного тому, что используется в iPhone 15. Этот чип не только увеличит дальность, но и, вероятно, улучшит точность определения местоположения.

Кроме того, инсайдеры прогнозируют, что AirTag 2 получит более громкий динамик, что облегчит поиск потерянных вещей по звуковому сигналу. Также ожидается увеличение времени автономной работы. При этом, вероятно, Apple сохранит возможность самостоятельной замены батарейки CR2032, что является удобным решением для пользователей.