ИИ научился измерять скорость старения мозга

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) разработали искусственный интеллект (ИИ), который по снимкам магнитно-резонансной томографии (МРТ) определяет, с какой скоростью стареет мозг человека. Этот метод может стать важным инструментом для изучения, профилактики и лечения когнитивных нарушений, включая деменцию.

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Традиционные способы оценки биологического возраста организма часто основаны на анализе крови. Однако такой подход плохо отражает процессы старения мозга, так как кровь и клетки мозга разделяет гематоэнцефалический барьер. Прямое изучение тканей мозга возможно только с помощью инвазивных процедур, что не подходит для диагностики у живых пациентов.

Ранее ученые уже использовали ИИ для анализа снимков МРТ, но такие модели могли лишь оценить разницу между календарным и биологическим возрастом мозга. Новый метод основан на трехмерной сверточной нейросети (3D-CNN), которая анализирует изменения мозга во времени. Модель сравнивает два снимка одного и того же человека, сделанных с разницей в несколько лет, что позволяет точнее оценить скорость старения.

Разработка была протестирована на более чем 3000 снимках МРТ здоровых взрослых людей, а также пациентов с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что скорость старения мозга, рассчитанная нейросетью, хорошо коррелирует с когнитивными тестами, которые проходили участники исследования.

Ученые отмечают, что модель также выявила различия в темпах старения разных участков мозга и между полами, что может помочь понять, почему у мужчин и женщин разные риски развития нейродегенеративных заболеваний.