Для iPhone вышел Photoshop c функциями из ПК-версии

Adobe представила мощное новое мобильное приложение Photoshop для iOS, которое включает в себя множество инструментов для дизайна и редактирования, в том числе на базе генеративного ИИ, ранее доступных только в настольной версии. Приложение интегрируется с веб-версией Photoshop, позволяя специалистам творческих профессий работать над проектами на различных устройствах. Оно уже доступно для скачивания на iPhone по всему миру, а версия для Android появится «позже в этом году». Об этом сообщает издание The Verge.

© Adobe

Ранее на мобильных устройствах была доступна упрощенная версия популярного редактора под названием Photoshop Express, начиная с 2010 года. Однако, по заявлению Adobe, новое приложение гораздо мощнее и предоставляет более широкий спектр узнаваемых возможностей полноценного Photoshop. Хотя оба приложения имеют общие черты, включая инструменты для изменения размера, маскирования, настройки контраста и насыщенности, а также удаления объектов и дефектов, Photoshop Express больше похож на обычные мобильные редакторы, такие как Picsart и Facetune. Новый Photoshop, напротив, стремится предоставить опыт, максимально приближенный к работе с настольной версией программы.

Бесплатная версия приложения открывает пользователям доступ к множеству инструментов редактирования Photoshop, включая «Точечную восстанавливающую кисть», «Выделение касанием», слои, выделения, маски, а также функции для композитинга и смешивания изображений. Она также обеспечивает доступ к библиотеке Adobe Stock, прямую интеграцию с приложениями Creative Cloud, такими как Adobe Express, Lightroom и Fresco, и включает в себя инструменты генеративного заполнения и расширения на базе искусственного интеллекта Firefly.

Другие функции Photoshop, такие как «Выделение объекта», «Волшебная палочка», «Заливка с учетом содержимого», «Штамп» и «Инструмент удаления», доступны по платной подписке стоимостью $8 в месяц или $70 в год.

Все пользователи, уже имеющие платную подписку на Photoshop, получат премиум-доступ к Photoshop на мобильных устройствах.