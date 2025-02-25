Разработан новый экологичный способ переработки аккумуляторов

Ученые из Лестерского университета нашли новый способ переработки литийионных батарей, используя смесь воды и растительного масла. Этот метод позволяет всего за несколько минут извлекать ценные металлы, такие как литий, никель и кобальт, при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале RSC Sustainability (RSCS).

Исследование, проведенное в рамках проекта ReLiB под руководством профессора Энди Эбботта и доктора Джейка Янга, показало, что нанокапли масла способны эффективно отделять графит от металлооксидов. Масло связывает частицы графита в крупные образования, которые всплывают на поверхность воды, тогда как ценные металлы остаются нетронутыми. В отличие от традиционных методов, требующих высоких температур или агрессивных химикатов, этот процесс не загрязняет окружающую среду и позволяет сохранить структуру металлов, что делает их повторное использование более эффективным.

Появление такой технологии особенно важно на фоне роста числа электромобилей и гаджетов, работающих на литийионных аккумуляторах. Сегодня в мире насчитывается около 40 миллионов электромобилей и 10 миллиардов мобильных устройств, но переработка батарей остается сложной и дорогой. Новый метод может сделать этот процесс дешевле, экологичнее и устойчивее, открывая возможность создания замкнутого цикла производства аккумуляторов.

Сейчас ученые работают над масштабированием технологии для промышленного применения, что может стать важным шагом в развитии зеленых технологий.