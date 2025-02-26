Составлен рейтинг стран по стоимости iPhone 16e

Новейший iPhone 16e, позиционируемый Apple во всём мире как «доступное, но мощное» дополнение к флагманской линейке, поступил в продажу в США по цене $599. Однако новый гаджет остаётся недоступным для среднестатистического турецкого потребителя.

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Так, модель с 128 ГБ памяти, которая в США стоит $599, обойдётся турецким покупателям в 47 999 лир (примерно $1317). Это более чем в два раза превышает минимальную месячную заработную плату в стране, составляющую 22 104 лиры ($607). Таким образом, чтобы приобрести «бюджетный» iPhone 16e, турецкому работнику, получающему минимальную зарплату, пришлось бы работать более двух полных месяцев, не тратя ни лиры на еду, жильё или другие предметы первой необходимости.

Согласно ресурсу Nukeni, в мировом рейтинге самых высоких цен на iPhone 16e за Турцией следуют Бразилия ($1012), Норвегия ($809), Швеция ($801) и Финляндия ($787).

Самые низкие цены на iPhone 16e (128 ГБ) зафиксированы в США ($599), Китае ($620), Австралии ($637), Гонконге ($656) и Канаде ($665). В странах Европы, таких как Германия, Испания и Польша, новинка с минимальным объёмом встроенной памяти обойдётся в $735, $745 и $754 соответственно.