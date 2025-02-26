Получены возможные свидетельства наличия твердого ядра у Марса

Европейские геохимики создали твердое при сверхвысоких температуре и давлении соединение железы и серы, аналог которого может составлять основу твердого ядра Марса, в существовании которого сегодня сомневаются многие планетологи.

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Результаты опытов были раскрыты в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Замеры с InSight показывают, что в ядре Марса присутствует большое количество легких элементов. Одним из них может быть сера, один из самых распространенных элементов в первичной материи Солнечной системы. Проведенные нами опыты показывают, что в центре Марса может существовать твердое ядро из сульфида железа в том случае, если его температура составляет порядка 1,8 тыс. градусов Цельсия", - говорится в исследовании.

Данное открытие было совершено группой немецких, французских и бельгийских геохимиков под руководством профессора Байройтского университета Дэниела Фроста при изучении свойств различных соединений железа и серы, которые образуются при высоких температурах и давлениях. Для их получения ученые подготовили сверхчистые пробы железа и серы, перемешали в алмазной наковальне и сжали их при помощи лазера до давления в 140-266 тыс. атмосфер.

Структуру полученных материалов исследователи изучили при помощи синхротрона ESRF, что позволило им определить химический состав предположительной материи ядра Марса, а также раскрыть ее кристаллическую структуру. Эти замеры показали, что при условиях, сравнимых с предположительными температурами и давлениями в центре четвертой планеты Солнечной системы, может существовать экзотический сульфид железа, в котором на три атома серы приходится примерно четыре атома железа.

Вещество, как показывают расчеты ученых, будет оставаться в твердой форме и сохранять стабильность в том случае, если температура в центральных регионах ядра Марса не будет превышать 1,8 - 1,9 тыс. градусов Цельсия. Пока у планетологов нет точных оценок температуры в толще ядра Марса, однако подобные значения, по мнению профессора Фроста, вполне допустимы с учетом имеющихся сведений с посадочной платформы InSight.

Если подобное сульфидное ядро у Марса все же существует, то это объясняет, почему у четвертой планеты Солнечной системы отсутствует собственное магнитное поле, которое есть у Земли. Это связано с тем, что процесс формирования твердой части ядра Марса не должен приводить к появлению круговорота расплавленных пород в жидкой части ядра, чье круговое движение порождает магнитное поле на Земле, подытожили геохимики.

О ядре Марса

По оценкам планетологов, Марс обладает жидким металлическим ядром, чей диаметр составляет примерно 1,65 тыс. км. Недавно проведенные замеры при помощи зонда InSight показывают, что оно значительно отличается от земного аналога не только по размерам, но и структуре. В частности, марсианское ядро окружает плотная оболочка из силикатов, и при этом в его толще вероятно отсутствует твердая внутренняя часть, что связано с очень высокой температурой в данной прослойке недр Марса.