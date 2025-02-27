В России начал продаваться новый флагманский смартфон Huawei

В России начали продаваться флагманский смартфон Huawei Mate 70 Pro и «трикладушка» Mate XT Ultimate Design. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МТС.

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Флагманский Huawei Mate 70 Pro предлагает систему камер Xmage с обновленным сенсором с разрешением 50 Мп и изменяемой диафрагмой f/1.4-4.0, позволяющий захватывать больше света. Помимо основного объектива, в смартфоне также предусмотрены телемакромодуль с разрешением 48 Мп и ультраширокоугольный модуль на 40 Мп.

Аккумулятор новинки с кремниевым анодом емкостью 5500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку на 80 Вт.

Смартфон отличается особенной ударопрочностью, предлагая два класса водонепроницаемости: IP68 и IP69. Кроме того, задняя панель устройства выполнена из композитного стекловолокна, а экран защищен стеклом Kunlun Glass 2-го поколения.

«Трикладушка» Huawei Mate XT Ultimate Design – это первый коммерческий тройной складной смартфон с большим и сверхтонким корпусом всего 3,6 мм в разложенном состоянии.

Смартфон получил 3K-экран с общей полезной площадью экрана 92% и соотношением сторон 16:11. Новинка предлагает флагманские камеру XMAGE с 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой с диапазоном от f/1.4-4.0. Устройство доступно в красном и черном цветах.

Huawei Mate 70 Pro на 12/512 ГБ оценили в России в 110 000 рублей, а «трикладушку» Mate XT на 16/1ТБ – в 340 000 рублей.