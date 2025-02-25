Ученые нашли способ получать квантовый свет при комнатной температуре

Исследователи из Университета Оклахомы нашли способ сделать квантовые точки стабильными и надежными источниками света. Их новая методика позволяет квантовым точкам светиться без мерцания и затухания в течение более 12 часов. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

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Квантовые точки — это ультраминиатюрные полупроводниковые наночастицы, которые используются в экранах, светодиодах, солнечных батареях, биомедицине и даже в квантовых вычислениях. Однако они страдают от нестабильности: мерцают, затухают и могут полностью выйти из строя уже через 10–20 минут работы.

Команда под руководством профессора Юйтона Дона решила эту проблему, покрыв квантовые точки слоем кристаллизованных молекул. Этот слой устраняет дефекты поверхности и стабилизирует структуру, предотвращая потемнение и мерцание.

Одним из главных достижений стало то, что новые квантовые точки работают при комнатной температуре. Ранее для работы одиночных фотонных источников требовались экстремально низкие температуры (-270°C), что делало их применение дорогостоящим и сложным. Теперь же перовскитные квантовые точки показывают почти 100% эффективность без необходимости охлаждения жидким гелием.

«Мы нашли способ стабилизировать эти источники света при обычных температурах, что открывает огромные перспективы для квантовых технологий», — отметил Дон.

По мнению ученых, открытие может стать ключевым шагом в развитии квантовых компьютеров и квантовой связи. Новая технология не только делает источники квантового света более стабильными, но и значительно снижает стоимость их производства.