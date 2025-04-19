От тефлона до томографа: какие технологии появились благодаря космосу

На свете существуют буквально тысячи технологий, которые никогда бы не стали частью повседневной жизни людей… Без космоса. А точнее, без космических программ, космонавтов и инженеров. Портал howtogeek.com рассказал, какие гаджеты и технологии пришли к нам «из космоса».

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Тефлон

Миф о том, что тефлон изначально разрабатывался для лунной программы, давно стал частью поп-культуры — но он ложный. Точнее, не совсем правдивый. Тефлон и впрямь сыграл важную роль в космонавтике, потому что инженерам нужен был химически инертный материал, способный выдержать и экстремально холодные, и экстремально горячие температуры. Но сам по себе он появился еще в 1938 году — сковородки им начали обрабатывать за 10 лет до разговоров о космосе.

Камеры смартфонов

NASA нуждалась в цифровых камерах, которые были бы достаточно маленькими, чтобы не занимать много места в космических аппаратах, но при этом достаточно мощными, чтобы снимки можно было использовать в научных целях. Модули на базе технологии CCD слишком громоздкие, а CMOS обеспечивала слишком плохое качество фотографий. В итоге Лаборатория реактивного движения разработала собственный аналог — модуль на треть меньше CCD, предлагающий не менее хорошее качество. Он получился таким практичным, что технология прижилась и в производстве смартфонов.

Беспроводные наушники

Нештатная ситуация во время второго пилотируемого полета NASA привела к созданию первой пары беспроводной гарнитуры — предка беспроводных наушников, которые популярны сегодня. Дело в том, что в 1961 году после успешной миссии капсула Liberty Bell 7 приземлилась в Атлантическом океане, и люк выбило раньше времени. Нахлынувшая вода затопила капсулу, из-за чего пилот Гус Гриссом тут же оставил аппарат — но именно внутри него была вся проводная радиотехника, необходимая для связи с базой. Потерявшегося астронавта кое-как нашли с помощью вертолета, и после этого инцидента NASA задумалась о разработке беспроводной гарнитуры, которую можно было бы использовать, не снимая шлем скафандра.

Очистители воздуха

NASA думала о будущем заранее, и одной из проблем потенциального полета на Марс была свежая пища. Очевидное решение — это выращивание растений прямо на борту космического аппарата, но есть один нюанс. Растения выделяют газ под названием этилен, и в тесном пространстве он скапливается слишком быстро, что приводит к гниению.

Таким образом, для растений нужен чистый воздух — и космическое агентство поручило Висконсинскому университету в Мэддисоне разработать специализированный фильтр. Его успешно применили на борту «Шаттла». А позже, когда стало понятно, что ту же технологию можно использовать для очистки воздуха от других нежелательных элементов, появились коммерческие очистители воздуха.

Пена с эффектом памяти

В 1960-х NASA хотела найти амортизирующий материал, который смягчал бы различные падения — от космических капсул «Аполлона» до сидений пилотов в экспериментальных летательных аппаратах. Агентство попросило инженера Чарльза Йоста, разработавшего систему возвращения «Аполлона», как-то повысить защищенность пассажирских кресел от столкновений.

Он решил проблему с помощью материала, который изначально получил название «медленная пена» — позже «пена с эффектом памяти». Опыты показали, что она повысила не только защиту, но и комфорт. А сегодня наполнители из этой пены широко применяются в производстве матрасов и подушек.

Компьютерная томография

Ранние пилотируемые миссии подвергали и астронавтов, и технику беспрецедентным нагрузкам, из-за чего NASA решила найти способ диагностики неочевидных дефектов, способных привести к катастрофе. Обычный рентген предоставлял не так много информации, как хотелось бы, поэтому агентство пошло более сложным путем. Оно разработало машину, которая облучала объекты с разных сторон и создавала из разрозненных снимков цельное, трехмерное изображение. Компьютерные томографы совершили революцию в медицинской диагностике, хотя ими по-прежнему пользуются и для инспекции компонентов космических аппаратов.