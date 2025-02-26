Ученые выяснили тайну загадочных звуков из недр Марианской впадины

Американские ученые записали звук, исходящий со дна Марианской впадины. Исследователи зафиксировали шумы, сравнимые с металлическим звоном.

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Самая глубокая точка Мирового океана располагается к югу от Японии и к северу от Австралии. Марианская впадина считается частью западно-тихоокеанской системы, где сталкиваются тектонические плиты. По данным океанологов, впадина простирается на расстоянии двух с половиной тысяч километров, а ее ширина составляет около 70 километров.

Ученые из США смогли записать звук, исходящий из глубин Марианской впадины. На аудиозаписи оказался слышен гулкий звук с низкочастотными «стонами» и металлическим звоном в конце — впоследствии этот звук был назван западнотихоокеанским биотвангом. Он длится от двух с половиной до трех секунд, а диапазон его частот составляет от 38 до 8 тысяч герц.

Позже выяснилось, что никакой мистики в этих звуках нет. Все, что показалось ученым пугающим, оказалось максимально схоже с зовом карликовых китов. Эти млекопитающие обитают на Большом Барьерном рифе у северо-восточного побережья Австралии, передает «МедиаПоток».