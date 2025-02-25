Представлен Wi-Fi-роутер с зоной покрытия до 16 км

Компания Morse Micro, специализирующаяся на решениях в сфере беспроводной связи, анонсировала новый Wi-Fi HaLow-маршрутизатор MM-HL1-EXT, способный обеспечить доступом к интернету устройства в радиусе до 16 километров. Устройство, стоимость которого составляет всего $99 (примерно 8,5 тыс. руб. по курсу на 25 февраля 2025 года), ориентировано на использование в сельской местности и промышленных условиях, где требуется связь на больших дистанциях при низком энергопотреблении. Об этом сообщает издание TechSpot.

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MM-HL1-EXT, входящий в серию HaLowLink 1, работает на основе стандарта IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow в субгигагерцовом диапазоне 900 МГц. Именно этот диапазон обеспечивает столь впечатляющую дальность – до 16 км вне города и до 3 км в городской застройке. Для совместимости с существующими устройствами, не поддерживающими Wi-Fi HaLow, роутер оснащен и традиционным Wi-Fi 4 (802.11n) в диапазоне 2,4 ГГц. Такая двухдиапазонность позволяет ему работать как самостоятельная точка доступа или как усилитель сигнала для расширения зоны покрытия.

Аппаратная основа новинки – двухъядерный процессор MediaTek MT7621A, дополненный 256 МБ оперативной и 32 МБ флеш-памяти. За Wi-Fi HaLow отвечает модуль AzureWave AW-HM593, обеспечивающий мощность передачи до 23 дБм. Маршрутизатор оснащен двумя гигабитными LAN-портами и поддерживает питание и передачу данных через USB-C (Ethernet-over-USB).

Скорость передачи данных по Wi-Fi HaLow достигает 32 Мбит/с при полосе 8 МГц. В режиме Wi-Fi 4 роутер способен обеспечить до 300 Мбит/с при полосе 40 МГц. Такая гибкость делает MM-HL1-EXT подходящим для различных задач IoT и промышленной автоматизации.

Morse Micro занимается развитием Wi-Fi HaLow уже около десяти лет, демонстрируя успехи в увеличении дальности и снижении энергопотребления.