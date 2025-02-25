Ученые объяснили, почему Марс имеет красноватый оттенок

Марс имеет красноватый оттенок не из-за гематита, как считалось ранее, а из-за другого минерала — ферригидрита. К такому выводу пришла международная команда космогеологов под руководством Адомаса Валантинаса из Брауновского университета (США), передает Naked Science.

В начале исследования Валантинас и его коллеги провели эксперимент, имитируя условия на Марсе в лабораторных условиях. Они измельчили вулканический базальт до размера, равного одной сотой толщины человеческого волоса (именно такой размер имеет марсианская пыль) и смешали его с различными типами оксидов железа. После этого ученые сравнили спектральные данные лабораторных образцов с данными, полученными от орбитальных аппаратов и марсоходов. В результате они обнаружили, что спектральные характеристики пыли лучше всего соответствуют ферригидриту (Fe3+2O3·0,5H2O).

Отмечается, что данный минерал формируется в результате взаимодействия железа с холодной водой. Даже после высыхания он сохраняет следы воды в своей структуре. В процессе образования минерала молекулы воды встраиваются в его кристаллическую решетку, становясь частью его химической структуры. Когда вода испаряется, эти молекулы остаются внутри минерала, словно в ловушке.

В материале говорится, что «Марс по-прежнему Красная планета, но ученые теперь лучше понимают, почему». Поскольку ферригидрит мог образоваться только во влажный марсианский период, ржавчина на планете появилась намного раньше, чем предполагали исследователи, подчеркивается в статье.

«Более того, ферригидрит не разрушается в современных условиях Марса (холодно, сухо, нет воды): он сохранился, и планета имеет характерный оттенок даже спустя миллиарды лет», - отмечает журнал.

Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance обнаружил на Марсе породу, текстура которой не похожа ни на одну другую из ранее собранных на планете. В настоящее время марсоход исследует область вдоль края кратера Езеро. Уникальную породу размером (2,9 сантиметра) Perseverance собрал на этой неделе в области, известной как Серебряная гора.