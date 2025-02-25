Американский лунный модуль подготовился к спуску на Луну

Американский лунный модуль, созданный компанией Firefly Aerospace, успешно выполнил финальный манёвр на орбите Луны, готовясь к посадке, которая намечена на 2 марта, сообщает 3Dnew.ru.

Для американской космической программы это событие станет знаменательным и историческим. С 1972 года, когда на Луну в последний раз доставляли спускаемые аппараты, прошло более полувека. Исключение составляет лишь частично успешный спуск модуля Nova-C «Одиссей» компании Intuitive Machines в прошлом году. Компания Firefly из Техаса в посте на платформе социальных сетей X сообщила, что третий и последний маневр модуля Blue Ghost на лунной орбите завершен.

«Сегодня рано утром наш Ghost Riders на 16 секунд включил двигатели коррекции, чтобы выйти на почти круговую низкую лунную орбиту», — указала организация.

13 февраля после запуска на ракете SpaceX Falcon 9 15 января космический аппарат Blue Ghost достиг лунной орбиты. С тех пор он постепенно снижал свою высоту, готовясь к посадке на поверхность Луны. Затем будет совершен 19-секундный переход на нисходящую орбиту, чтобы начать спуск к конечному пункту назначения 2 марта, отметила компания.

Проект, известный как «Призрачные всадники в небе» (Ghost Riders in the Sky), представляет собой одну из коммерческих программ NASA по обслуживанию полезной нагрузки на Луне (CLPS). CLPS была разработана в рамках программы Artemis для привлечения частных компаний к доставке научных грузов на Луну.