ИИ помог создать средство для восстановления литийионных АКБ

Китайская исследовательская группа разработала уникальный метод, позволяющий восстановить ёмкость и производительность использованных литийионных аккумуляторов до уровня, близкого к заводскому, сообщила China Media Group (CMG).

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Результаты исследования учёных из Университета Фудань в Шанхае были опубликованы в академическом журнале Nature.

Увеличение срока службы аккумуляторов давно является критической задачей, поскольку их выход из строя связан с потерей активных ионов лития:

«Наше исследование преодолевает этот предел с помощью стратегии подачи лития на уровне ячеек. Это включает внешнее добавление органической литиевой соли в собранную ячейку, которая разлагается во время её формирования, высвобождая ионы лития и вытесняя органические лиганды в виде газов. Этот неинвазивный и быстрый процесс сохраняет целостность ячейки без необходимости её разборки»

Команда использовала искусственный интеллект и органическую электрохимию для создания молекулы-носителя лития, которую можно вводить в изношенные батареи для восполнения потерянных ионов. Это обеспечивает «точечную обработку», позволяя батареям восстановить ёмкость. По прогнозам исследователей, данная технология может увеличить срок службы литийионных аккумуляторов с текущих 500-2000 циклов до беспрецедентных 12000-60000 циклов.

По словам учёных, эта инновация может значительно повысить эффективность литийионных аккумуляторов и сократить объём отходов, что особенно важно для электромобилей, смартфонов и крупных систем хранения энергии.

Член исследовательской группы Гао Юэ отметил, что новая технология была протестирована на различных типах батарей. В настоящее время команда уже сотрудничает с ведущими мировыми производителями аккумуляторов, стремясь ускорить внедрение технологии в реальный сектор.