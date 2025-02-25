Раскрыты подробности о новом заводе Apple в США

На новом заводе компании Apple, строительство которого планируется в Хьюстоне, штате Техас, будет налажено производство серверов искусственного интеллекта, оснащенных высокопроизводительными чипами M5. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Минга Чи-Куо.

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Согласно имеющимся данным, Apple ведет сотрудничество с компанией Foxconn для открытия в Хьюстоне производственного комплекса по сборке серверов площадью около 23 тысяч квадратных метров. Запуск предприятия запланирован на 2026 год.

Оборудование, созданное на заводе, будет предназначено для использования в сфере искусственного интеллекта. Хотя Apple официально не раскрывает подробности о типах серверов, которые будут выпускаться, отраслевые эксперты предполагают, что они будут оснащены передовыми чипами M5 от TSMC, массовое производство которых, как ожидается, начнется во второй половине 2025 года.

Foxconn уже имеет производственные мощности в Хьюстоне и в прошлом году приобрела дополнительные земельные участки для расширения. Производство серверов начнется на существующих объектах во второй половине 2025 года, а с запуском нового завода в 2026 году сборка будет расширена за счет новых площадей.

Еще в декабре аналитики заявляли о планах Apple ускорить развитие инфраструктуры Private Cloud Compute для Apple Intelligence с началом массового производства чипов M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra.