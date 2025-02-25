Apple сделала из ChatGPT встроенный поисковик

OpenAI выпустила обновление для приложения ChatGPT, добавив расширение для Safari, которое позволяет использовать чат-бот в браузере качестве поисковой системы по умолчанию. Об этом сообщает издание MacRumors.

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После обновления приложения расширение «ChatGPT Search Extension» активируется в настройках Safari. Включив его, все запросы, введенные в поисковую строку Safari, будут обрабатываться сервисом ChatGPT Search, а не стандартной поисковой системой (например, Google).

«Включение этого расширения будет направлять запросы, которые вы вводите в строке поиска Safari, в ChatGPT Search, делая ChatGPT Search вашей поисковой системой по умолчанию в Safari. Применяются те же политики, которые регулируют использование вами ChatGPT», – гласит описание функции.

Расширение требует доступа к Google.com или сайту поисковой системы по умолчанию, но после предоставления доступа все поисковые запросы перенаправляются на функцию поиска ChatGPT. Хотя нет возможности напрямую установить ChatGPT в качестве поисковика по умолчанию, расширение предлагает удобный обходной путь.