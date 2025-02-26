В России начали массово выходить из строя пылесосы Dyson

Новостное издание SHOT сообщило, что пылесосы Dyson начали массово выходить из строя в России. Причина — выработка ресурса аккумулятора.

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Поскольку оригинальный дистрибьютор покинул страну, найти запасные батареи стало практически невозможно, и аналогов нет. Аккумуляторы для пылесосов Dyson обычно служат около трёх лет, прежде чем их необходимо заменить.

Многие покупатели проблемных пылесосов Dyson приобрели аппараты в 2022-2023 годах до ухода дистрибьютора по цене от 30 000 до 40 000 рублей, но теперь оригинальные пылесосы стоят от 85 000 до 125 000 рублей. Оригинальные аккумуляторы теперь найти крайне сложно, как отмечалось выше, и стоят они около 15 000 рублей.

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Кроме того, если аккумулятор установлен неправильно, то может прослужить всего пару месяцев. В России нет официальных сервисных центров Dyson, а гарантия, предоставляемая продавцами, обычно истекает до окончания срока службы аккумуляторов.