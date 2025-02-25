Корпоративные ноутбуки «Рикор» поступили в розничную продажу

ГК «Рикор» объявила о начале продаж своих устройств, предназначенных для корпоративных заказчиков, в розничных сетях. В период до июня 2025 года компания планирует реализовать через розничный канал не менее 30 тыс. своих устройств.

© Пресс-служба компании

Первая партия из 3 тыс. ноутбуков поступила для продажи в розничные сети НДК (дистрибьюторе группы A1TIS), интернет-магазинах KNS, DNS, X‑Com и «Ценалом».

Пока розничным покупателям доступны три линейки ноутбуков в различных конфигурациях:

RIKOR ARZ – наиболее доступная модель для решения базовых офисных задач и веб-сёрфинга, оснащена современными процессорами, что позволяет пользоваться ноутбуком с комфортом и без «подтормаживания»;

RIKOR NINO ориентирована на образовательные нужды, оснащена быстрыми процессорами и широким набором портов для подключения дополнительных устройств, дисплеев и проекторов;

RIKOR SPB адресована офисным сотрудникам, надежное и производительное устройство с металлическим корпусом и высокой продолжительностью автономной работы.

«Выход в розничные сети – важный шаг. Мы стремимся существенно повысить доступность наших устройств как для корпоративных клиентов, так и для более широкой аудитории. Теперь еще большее количество пользователей сможет оценить соответствие наших ноутбуков лучшим мировым брендам по производительности, защищенности и качеству и их ценовую доступность», - комментирует директор розничного канала продаж «Рикор» Андрей Фроликов.

Корпоративным заказчикам выход в розничные сети предоставляет новые возможности для закупки оборудования – необходимость в длительных тендерных процедурах отпадает, парк техники можно пополнять оперативно, а перед масштабными закупками новые модели можно протестировать в небольших объемах.

В ближайшее время «Рикор» планирует расширить поступающий в розницу ассортимент мини-ПК, моноблоками и мониторами.