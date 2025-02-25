Школьницы из США открыли новый подход к теореме Пифагора

Две американские школьницы Некия Джексон и Калсея Джонсон предложили новый подход к решению теоремы Пифагора, которую сформулировали более 2000 лет назад. Данная теорема лежит в основе евклидовой геометрии и её используют для вычисления длины гипотенузы прямоугольного треугольника.

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В 2022 году школьницы предъявили доказательство, которое основано только на тригонометрии, что ранее считалось невозможным. Они использовали базовые геометрические принципы, такие как свойства углов и пропорций, благодаря чему удалось избежать круговых доводов.

Некия Джексон и Калсея Джонсон построили прямоугольные треугольники и другие фигуры, определив тригонометрические функции (синус и косинус) на основе свойств углов. Используя тригонометрические тождества, они упростили отношения и вышли к уравнению теоремы Пифагора: a² + b² = c², не упомянув саму теорему во время доказательства.

Спустя четыре года исследований, в марте 2023 года, во время ежегодной конференции Математической ассоциации Америки, их работы признало научное сообщество и они были опубликованы в журнале American Mathematical Monthly, пишет Pravda.RU.

Девочки выражают надежду на то, что их работа станет вдохновением для молодежи.

Некия и Калсея отмечают, что математика является живой наукой, в которой всегда имеется место новым открытиям, даже в древних темах, схожих с теоремой Пифагора, пишет science-et-vie.