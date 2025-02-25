Ученый объяснил последствия выброса плазмы на Солнце

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT о последствиях выброса плазмы на Солнце.

По словам учёного, говорить об относительной угрозе Земле ещё рано, так как выброс может миновать её.

«В действительности, самая главная проблема с предсказанием — определить направление выброса. И если направление идёт через Землю, то нас ждут неприятности разного рода — сказать наверняка довольно трудно», — отметил он.

По его словам, в виде последствий на Земле может начаться магнитная буря.

«Возникает колебание магнитного поля, что приводит к последствиям: отказы группировки спутников, сбои и даже отказы, влияние на здоровье людей, которые подвержены магнитным бурям», — добавил он.

Ещё один мощный выброс плазмы произошёл на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.