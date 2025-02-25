Эксперты ждут роста мирового рынка смартфонов

По прогнозам аналитической компании International Data Corporation (IDC), мировой рынок смартфонов в 2025 году достигнет 1,26 млрд устройств, показав рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году рынок демонстрировал более значительный рост — 6,1%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Драйвером роста станет Китай, где благодаря государственной программе субсидирования ожидается увеличение поставок смартфонов на Android на 5,6%. В противовес этому, продажи iOS-устройств в Китае сократятся на 1,9%. В целом, поставки Android-смартфонов вырастут на 2,5%, iOS-устройств — на 1,8%.

Однако, рост поставок iOS-смартфонов ожидается на развивающихся рынках, таких как Индия и Индонезия (18% против 9% в 2024 году). По словам Набилы Попал, директора по исследованиям IDC Worldwide Tracker, это связано с внедрением технологий Apple Intelligence и выходом iPhone 16E средней ценовой категории. Благодаря этому доля Apple в стоимостном выражении может достичь 45%, несмотря на 19-процентную долю в натуральном выражении.

Несмотря на повышение цен из-за пошлин на импорт из Китая, рынок США также покажет рост — 3,3%. Это объясняется популярностью программ рассрочки с трейд-ином старых устройств. IDC прогнозирует повышение средней цены смартфона до $434 в 2025 году с незначительным снижением до $424 к 2029 году.