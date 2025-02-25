Huawei значительно нарастила мощности по производству ИИ-чипов

Китайская технологическая корпорация Huawei значительно нарастила свои мощности по производству ИИ-чипов, увеличив долю собственных чипов в продукции. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее информации, Huawei увеличила долю собственных ИИ-чипов в продукции с 20% до 40% за последний год. Такая динамика косвенно указывает, что линейка процессоров Ascend стала прибыльной впервые. Корпорация намеревается нарастить долю своих чипов в продукции до 60%, поясняет газета.

В ноябре 2024 года агентство Reuters сообщало, что Huawei намерена в начале 2025 года запустить массовое производство новейших чипов, предназначенных для разработок в сфере ИИ, несмотря на введенные Вашингтоном ограничения на поставку китайских полупроводников в страну.

20 сентября 2024 года председатель Ассоциации общественной дипломатии Китая У Хайлун заявил, что КНР станет крупнейшим поставщиком чипов на глобальном рынке к 2030 году благодаря собственным научным инновациям, стимулом к которым стали технологические ограничения США. По его словам, в первой половине 2024 года экспорт чипов из Китая превысил 500 млрд юаней ($71 млрд), увеличившись на 26% в годовом исчислении. У Хайлун также напомнил, что американские ограничения в других областях также способствуют развитию китайской промышленности. Смартфоны Huawei, продажам которых в течение нескольких лет препятствовали США, заняли первое место на китайском рынке по объемам поставок в первой половине 2024 года.