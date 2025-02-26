Крупные птицы успешно решают сложные умственные задачи

Английские ученые выяснили, что большие птицы, такие как эму и нанду, демонстрируют поведение, которое позволяет решать сложные задачи для получения пищи. Исследователи доказали, что представители группы Palaeognathae, они же Бескилевые (страусы, нанду, казуары и другие нелетающие птицы) могут осваивать новые способы взаимодействия с окружающей средой, подразумевающие использование инструментов для решения сложных механических задач.

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Это открытие меняет представление о когнитивных способностях птиц, ранее считавшихся «глупыми». Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Долгое время считалось, что только представители отряда воробьиных, такие как вороны, и попугаи обладают выдающимися способностями к решению задач. Однако этот взгляд ограничивал понимание эволюции интеллекта у птиц. Клада Palaeognathae, к которой относят эму, нанду и страусов, представляет особый интерес, поскольку ее представители являются ближайшими из ныне живущих родственниками динозавров. Изучение их когнитивных способностей может стать ключом к пониманию поведения древних ящеров.

В ходе исследования, проводившегося в одном из зоопарков Бристоля, ученые поставили перед птицами задачу — с помощью вращающегося механизма открыть отверстие, ведущее к корму. У каждой особи было десять попыток, чтобы найти решение. Эму смогли освоить один новый способ — они совмещали отверстие с камерой, содержащей пищу, причем в 90% случаев они двигали механизм в наиболее эффективном направлении. Самец нанду не только использовал этот метод, но и придумал альтернативный — он вращал фиксирующий механизм в центре, пока вся конструкция не развалилась. В отличие от других птиц, страусы не нашли способ решить поставленную учеными задачу.

«Мы привыкли оценивать поведение птиц из группы Palaeognathae как примитивное, и оно, безусловно, не такое сложное, как у ворон и попугаев. Тем не менее это все еще важное открытие. До нашего исследования не было свидетельств сложного поведения среди представителей Palaeognathae, и преобладало мнение о том, что это "глупые" птицы», — объяснил Фэй Кларк, ведущий автор исследования из Бристольского университета.

Результаты этого исследования ставят перед специалистами новые вопросы о развитии интеллекта у птиц. Ученые планируют продолжить исследования, сравнивая способности Palaeognathae и Neognathae — представителей другой, прогрессивной группы птиц. Если выяснится, что сложное поведение широко распространено, это может свидетельствовать о том, что оно появилось в ходе эволюции гораздо раньше, чем предполагали эксперты. Кроме того, изучение примитивных птиц может помочь лучше понять, как вели себя динозавры, что открывает перспективы для дальнейших исследований в области палеонтологии и биологии поведения.