Оценен радиационный фон в облаках Венеры

Венера многим отличается от Земли, в том числе отсутствием магнитного поля, надежно защищающего земную жизнь от космической радиации. Зато у жаркой планеты очень плотная атмосфера, которая, как оказалось, эту защитную функцию с успехом выполняет.

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Вторую планету от Солнца иногда называют «сестрой Земли» из-за схожих размеров и состава. Однако окружающая среда там разительно отличается и крайне экстремальна. Плотная атмосфера из углекислого газа с облаками серной кислоты способствует сильнейшему парниковому эффекту, сделавшему ее самой горячей планетой Солнечной системы — температура на поверхности превышает 475 °C. Ландшафт Венеры состоит из вулканических равнин, гор и каньонов, а атмосферное давление в 90 раз превышает земное.

Несмотря на столь суровые условия, Венера остается объектом научного интереса, и исследователи продолжают изучать ее геологию и атмосферу. Особенно их интерес подстегнуло обнаружение в атмосфере Венеры фосфина — газа, который на нашей планете вырабатывается в основном живыми организмами. Неожиданное открытие побудило пересмотреть Венеру как возможное место для существования жизни.

Удивительно, но в облаках Венеры на высоте 40–60 км действительно есть «обитаемая зона», где температура и давление не слишком отличаются от земных. Там могли бы жить микроорганизмы, будь они устойчивыми к кислоте (что, как мы знаем по некоторым земным экстремофилам, вполне возможно).

Остается еще один неблагоприятный фактор — радиация. Его оценили авторы нового исследования, подготовленного к публикации в Proceedings of Science.

Используя пакет моделирования AIRES (AIRshower Extended Simulations — программа для симуляции каскадов вторичных частиц от высокоэнергетической радиации), они провели более миллиарда симуляций атмосферных ливней, и установили, что, несмотря на отсутствие магнитного поля и более близкое расположение к Солнцу, уровень радиации в потенциально обитаемом слое облаков Венеры удивительно близок к тому, что наблюдается на поверхности Земли.

На эквивалентных атмосферных глубинах потоки частиц на Венере и Земле практически идентичны, и только на верхней границе обитаемой зоны Утренней звезды радиация примерно на 40% выше. Это означает, что мощная атмосфера Венеры обеспечивает надежную защиту от радиации, которой может быть достаточно для существования микробной жизни.

Вместе с тем, в отличие от земной жизни, распространившейся повсюду — от морских пучин до горных ледников, — у гипотетической венерианской пространство для маневров очень узкое. И если облака второй планеты стерильны — значит, она абсолютно безжизненна в целом.