На Солнце произошли три мощные вспышки

Три вспышки мощности М зафиксированы на Солнце 25 февраля.

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По данным ученых Института прикладной геофизики, 25 февраля в 03.01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4000 (N16W27) зарегистрирована вспышка М1.5 продолжительностью 18 минут. В 05.47 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3998 (S10W42) зарегистрирована вспышка М1.3 продолжительностью 11 минут.

Кроме того, около 2.00 мск произошла вспышка М3.9 продолжительностью 102 минуты. Она стала самой мощной и продолжительной из зафиксированных.

Напомним, категории вспышек на Солнце обозначаются буквами латинского алфавита - A, B, C, M, X. Каждая следующая буква означает увеличение мощности солнечного "взрыва" в 10 раз. То есть "X" - самый сильный взрыв, и именно он способен вызвать сильные геомагнитные бури.

Между тем ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН также отмечают: на Солнце за последние 48 часов регистрируются многочисленные признаки системного роста активности. По их данным, прежде всего, значительно ускорилась пятно-образовательная деятельность.

Как отмечают в дневнике специалисты, на обращенной к Земле солнечной стороне в настоящий момент наблюдается 11 активных центров, среди которых как минимум один относится к высшей категории сложности "Beta-Gamma-Delta" (присваивается на основе изучения магнитной конфигурации активной области). За вчерашние сутки на Солнце в целом произошло 5 сильных вспышек, в том числе одна высшего уровня X (первая с 4 января 2025 года).

Как отмечают ученые лаборатории, уровень солнечной активности пока не позволяет сопоставить текущий рост с самыми крупными прошлогодними всплесками, среди которых особенно выделяются майский и октябрьский. Но, в целом, усиление числа и мощности вспышек очень заметно, особенно на фоне предшествовавшего спокойного начала года.

Прямых рисков для Земли на настоящий момент не зафиксировано. В то же время самая крупная из групп солнечных пятен находится сейчас очень близко к центру солнечного диска, то есть в зоне прямого воздействия на Землю, что, конечно, добавляет напряжения.

"Связанные с данной областью риски могут быть сняты не раньше, чем через 2-3 дня, когда она из-за вращения Солнца сместится от линии Солнце-Земля на угол более 60 градусов. До этого времени любой сколь-либо крупный выброс массы из данной области почти гарантированно зацепит Землю", - отмечают ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу, пока магнитосфера в основном будет оставаться спокойной.