Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.

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Открывает список Poco X6 Pro, предлагающий 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, мощный чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra, память 8/256 ГБ в базовой конфигурации, тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп, а также стереодинамики, NFC и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Стоит эта модель в среднем от 24,7 тыс. руб.

За ним следует Realme 14 Pro 5G стоимостью от 29,2 тыс. руб., получивший корпус-хамелеон с меняющей при низкой температуре цвет крышкой, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Гаджет также имеет 6,77-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип Dimensity 7300 Energy, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

На третьем месте оказался iQOO Z9 Turbo. При цене от 24 тыс. руб. он предлагает мощный чип Snapdragon 8s Gen 3, 12/256 ГБ памяти, OLED-дисплей с частотой 144 Гц, двойную камеру на 50 и 8 Мп, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч. Отмечается, что это версия для Китая и покупать ее придется на маркетплейсе с доставкой из-за рубежа.

В топ также попали новый Poco X7 Pro и iQOO Neo 10, которые можно найти по цене от 28,8 и 28,5 тыс. руб. соответственно.